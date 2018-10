Lundi, France Football a dévoilé au compte-gouttes les 30 finalistes de l’édition 2018 du Ballon d’Or. Sept Français feront face à Messi, Modric ou encore Ronaldo, parmi lesquels N’Golo Kanté, le milieu des Blues de Chelsea. Interrogé en conférence de presse, dimanche après-midi, en marge de la rencontre de Ligue des Nations des Bleus face à l’Allemagne (mardi, 20h45), le joueur de 27 ans a livré son sentiment sur cette distinction.

« C’est une belle reconnaissance, c’est la deuxième année de suite que je suis dans les trente, mais ce n’est pas le plus important. C’est une belle reconnaissance du travail et des performances de ces deux dernières saisons. Pour le vainqueur, c’est compliqué, Modric a réalisé une bonne saison, il pourrait aussi revenir à un Français par rapport au titre de champion, mais on va attendre les votes et voir, » a déclaré N’Golo Kanté. Le grand vainqueur sera connu le lundi 3 décembre 2018.