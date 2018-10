Absent de la liste des 23 de l’équipe de France pour le Mondial en Russie, Adrien Rabiot n’avait pas accepté son statut de réserviste. Depuis, Didier Deschamps ne s’estime pas encore prêt à le convoquer à nouveau avec les Bleus. Dans des propos rapportés par RTL, Noël Le Graët voudrait rencontrer le joueur du PSG pour clarifier son avenir en sélection.

« Je veux le recevoir en fin d’année pour voir son état d’esprit. Il peut parfaitement déclarer "moi l’équipe de France, j’en ai plus tellement envie" ou bien "je suis disponible" et là, Didier décidera », a-t-il déclaré. Le Parisien ne sera donc pas présent pour les deux confrontations à venir, face à l’Islande en amical (jeudi 21h, à suivre sur notre live commenté), et contre l’Allemagne en Ligue des Nations (lundi 20h45, à suivre sur notre live commenté).