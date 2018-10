Cet été, après le succès des Bleus en Russie, la possibilité de voir un Ballon d’Or français semble plus crédible que lors des dernières saisons. Cependant, d’autres joueurs comme Luka Modric sont des candidats très sérieux pour cette distinction personnelle.

Non nominé, Olivier Giroud a donné son avis et aimerait voir un Ballon d’Or français, comme il l’a confié à L’Equipe. « Si je votais, ce serait certainement pour un Français.

Modric est un des candidats les plus sérieux. Il a encore gagné la Ligue des champions et a amené la Croatie en finale du Mondial. Mais bien sûr que je milite pour un Français. Que ce soit Kylian, Antoine ou Raphaël, ils ont tous fait une grande saison. Ils ont gagné des titres et ils méritent ce Ballon d’Or », a ainsi déclaré Olivier Giroud.