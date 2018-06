Olivier Giroud n’a pas vécu un grand moment pendant France-Danemark. Mais pour l’attaquant tricolore, il fallait surtout terminer premier, pour ne pas tomber sur la Croatie, presque assurée de terminer première de son groupe, quitte à tomber sur l’Argentine.

C’est ce qu’il a expliqué au micro de beIN Sports. « Argentine, Islande, Nigéria, c’est ouvert. Après, tous les matches sont difficiles, on va bien se reposer. On va faire de la récupération pour bien se reposer. Il a fait chaud mine de rien. C’est quand même bien d’avoir fini premier, on évite les Croates, ce qui était le plus important car pour moi c’est une très belle génération et ils sont en forme. » C’est chose faite, a priori.