Présent en conférence de presse avant la rencontre face aux Pays-Bas (à suivre en direct commenté sur notre site), Didier Deschamps est revenu sur le duel à distance pour le Ballon d’Or entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Pour le sélectionneur des Bleus, il n’existe aucune rivalité entre les deux champions du monde.

« Je ne pense pas que les matchs précédents ont montré une rivalité, et de toute façon c’est réglé puisque les votes sont clos. Ils ont été à tour de rôle et parfois ensemble décisifs. Il n’y a pas de lutte entre eux et pour moi, la présence des deux c’est une force pour l’équipe de France, » a ainsi commenté le technicien français.