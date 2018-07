La France s’est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde en battant l’Uruguay 2-0. Varane et Griezmann sont les buteurs tricolores. En attendant de connaitre le nom de son adversaire (le Brésil et la Belgique jouent ce soir), Paul Pogba a répondu aux questions de TF1. Le milieu de terrain, auteur d’une très belle prestation, a affiché toute la confiance qui se dégageait de ce collectif. Il en a profité pour glisser des félicitations à Varane et Griezmann.

« Combat, rage, envie, envie de vaincre, de gagner de jouer et de se surpasser. On l’a montré. Il y a 4 ans, on a perdu sur un coup de tête, en plus c’est Raphaël (Varane, ndlr), il a mis le coup de boule et ça rentre. Et puis Grizou, "touché pas à mon Grizou". Il frappe, ça rentre, je suis très content. J’essaye de faire de bonnes choses pour l’équipe. Leader, c’est un bien grand mot. On pousse, on a le même objectif. On a besoin de ça pour aller chercher la victoire. (...) C’est magnifique, il faut savourer et prendre du plaisir. Il reste encore deux étapes pour y arriver. On va tout faire pour le faire et rester concentré. On savoure et après on va se concentrer sur le prochain match. »