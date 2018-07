Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche matin, Paul Pogba a évoqué la finale du Mondial de ce dimanche (à suivre en live commenté sur notre site à 17 heures), face à la Croatie. Pour la Pioche, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas pour les Bleus. Pour autant, hors de question de céder à la pression au Stadion Luzhniki.

« C’est beau. Il faut prendre du plaisir, tout en restant concentrés c’est une finale si ça se trouve ça sera la dernière. On va vraiment prendre ça comme-ci c’était le dernier match de notre vie. On connaît nos qualités, on a tous rêvé de ça, ce n’est pas maintenant que les jambes vont trembler. Je connais le goût de la défaite en finale, ce goût amer... C’est dur à accepter... J’espère ne pas reconnaître ça, » a ainsi commenté le milieu de terrain français.