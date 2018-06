Si Paul Pogba (25 ans) a profité de son entretien à France Football pour répondre aux critiques, le milieu de terrain a aussi glissé le rôle qu’il aimerait avoir en équipe de France. Et le pensionnaire de Manchester United n’a pas peur de se voir en patron des Bleus, même s’il juge que les conditions ne sont pas forcément réunies. « O.K., c’est à moi d’y aller. Je peux jouer à droite, à gauche, en sentinelle. Je me sens à l’aise mais ce n’est pas comme si j’étais toujours dans les meilleures conditions. C’est comme si on me disait : "Je veux que tu sois patron" mais qu’on ne me donne pas les clés, ou "Je te donne cette maison mais tu n’as pas les clés". Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, c’est aussi l’équipe. Et puis, si je ne suis pas décisif, on va dire que je n’ai pas fait un bon match », a-t-il lancé avant d’ajouter.

« Je suis un 8 et je dois être jugé comme tel. Si je peux faire plus, je fais plus et tant mieux pour l’équipe. Mais ce n’est pas le joueur qui décide, il y a l’entraîneur, un système, plein de choses. Tout ce que j’entends... Ce n’est pas moi qui fais l’équipe et il y a des choses que je ne peux pas faire. (...) Mais, à un moment, il faut savoir. Paul doit être patron, oui, les gens en dehors le pensent, moi aussi. Je suis un des plus anciens avec Deschamps. Je veux être patron de l’équipe de France. Mais ce n’est pas que moi. Je veux prendre les rênes de l’équipe mais il faut que je sois aussi dans les meilleures conditions. Je ne dis pas que je veux qu’on change tout pour moi, ce n’est pas ça. Si je dois jouer arrière droit, je le ferai à fond », a-t-il conclu. À Didier Deschamps de trancher.