Dans les colonnes de Bild, Benjamin Pavard s’est confié sur sa titularisation contre l’Allemagne (2-2) en match amical. Lorsque le quotidien local lui a demandé s’il allait jouer contre la Russie en mars, le défenseur latéral droit de 21 ans s’est montré énigmatique :

« Ma nomination m’a surpris, encore plus que mes coéquipiers. Deschamps m’a appelé, m’a simplement dit que j’avais gagné ma chance et qu’il était satisfait de mon match. La Coupe du Monde ? Les prochains matches sont en 2018. On en saura plus à ce moment-là. C’est encore dans huit mois. Nous verrons ce qui se passera d’ici-là. »