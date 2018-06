La France a fait une belle opération en battant le Pérou hier à Ekaterinburg. Les hommes de Didier Deschamps sont assurés de participer aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Auteur d’un bon match, Paul Pogba n’a pas caché sa fierté.

« Beaucoup de joie, on est satisfaits de la performance du groupe, de l’équipe. On est très contents. On a gagné nos deux matches. Vous l’avez vu, il y a de grandes nations qui n’ont gagné qu’un seul match. Donc voilà on parle, on parle... mais on est quand même dans le positif. Il ne faut pas oublier ça. »