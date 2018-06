Ce mercredi, Presnel Kimpembe s’est présenté face aux médias à Istra en Russie. Le Parisien a été interrogé suite au choc entre Adil Rami et Kylian Mbappé, touché hier à la cheville lors de l’entraînement. Le défenseur central a donné des nouvelles de son coéquipier et a surtout mis un terme aux diverses polémiques sur le fait que cela concerne un joueur du PSG et un de l’OM.