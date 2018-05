Invité sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Adil Rami a exprimé son désir d’intégrer la liste des 23 Bleus convoqués pour le Mondial en Russie. Avec l’absence longue durée de Laurent Koscielny, le défenseur central marseillais peut rêver du Mondial.

« Je me prépare, je reste le plus professionnel possible. Il me manque une Coupe du Monde avec les Bleus, j’aimerais la disputer cette année, » a ainsi commenté l’ancien défenseur du Séville FC.