Jeudi, Laurent Koscielny a sûrement dit adieu au Mondial en Russie avec les Bleus. Gravement touché au tendon d’Achille lors de la demi-finale de Ligue Europa face à l’Atlético Madrid (0-1), le défenseur central d’Arsenal devrait être sur le flanc au moins six mois. En attendant la liste des 23 communiquée le 17 mai par Didier Deschamps, Adil Rami se positionne comme un candidat naturel au groupe France.

« Moi, je m’imagine y être. Je m’imagine être dans le groupe équipe de France. Ça veut dire que mentalement, je suis prêt à 100%. J’espère apporter mon expérience, ma combativité. Il y a beaucoup de talent en défense. Je ne suis pas un joueur avec ce talent-là, mais en tout cas j’ai du caractère. Je peux apporter un plus. Mais si demain on ne m’appelle pas, c’est le destin et je supporterai l’équipe de France. Mais je veux me tenir prêt comme un professionnel si on fait appel à moi, » a ainsi confié le défenseur de l’OM à nos confrères de l’Equipe. Reste à savoir si le sélectionneur tricolore va privilégier un spécialiste du poste pour la Coupe du Monde en Russie.