Pressenti pour démarrer contre le Danemark mardi, Steve Mandanda (33 ans) a reçu le soutien de son partenaire en équipe de France Raphaël Varane (25 ans), présent en conférence de presse ce lundi à Moscou.

« Steve, c’est quelqu’un de posé, de tranquille. Quand il parle, tout le monde l’écoute, il fait l’unanimité dans le groupe. Par sa capacité à parler au groupe, c’est un joueur vers qui on se tourne en cas de soucis. Il est expérimenté, c’est l’un des plus anciens du groupe, il fait partie des cadres, des joueurs sur qui on peut s’appuyer », a-t-il lancé.