Ce mardi, l’équipe de France défie le Danemark avec pour objectif de conserver sa première place du groupe C. Les Bleus devront notamment se méfier de l’une des armes fatales des Scandinaves, Christian Eriksen. Raphaël Varane, leader de défense des Tricolores, l’a notamment rappelé en conférence de presse à Moscou.

« Christian Eriksen, c’est un joueur de qualité, qui sait faire jouer ses partenaires, qui possède des qualités techniques intéressantes. Il est capable de déstabiliser un bloc par sa mobilité, à nous de le contrer s’il a à jouer, de lui laisser peu d’espaces. Il a la qualité pour faire jouer ses partenaires. (...) Le Danemark prend peu de buts, ils n’ont pas perdu depuis 2016, on va essayer de gagner. Pour la suite, on verra, on ne fait pas de calcul. Il faut qu’on continue à progresser et de monter en puissance au fil de la compétition », a confié le défenseur central du Real Madrid.