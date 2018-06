Dans quelques jours, la Coupe du monde 2018 débutera officiellement. Mais avant de s’envoler pour la Russie, l’équipe de France affronte ce samedi (21h, en direct sur Foot Mercato) les Etats-Unis pour son dernier match de préparation. Avant de jouer, Samuel Umtiti s’est présenté en conférence de presse. Et le défenseur français est revenu sur ses périodes compliquées cette saison (absent un mois fin 2017, blessure au genou en fin de saison), mais a assuré qu’il était prêt pour le Mondial.

« Comme je l’ai dit, je n’ai pas été performant durant quelques semaines, voire un mois et demi, deux mois et j’en suis conscient. J’ai été gêné au genou, j’ai un peu forcé dessus. Il n’y a pas que ça mais quand on n’est pas bien physiquement, au très haut niveau ça se ressent tout de suite. Mais j’ai fait le travail cette saison à Barcelone et avec l’équipe de France pour être présent », a expliqué l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Didier Deschamps peut donc compter sur lui.