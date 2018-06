Djibril Sidibé s’est encore entraîné en marge du groupe aujourd’hui. Et comme l’explique l’Equipe, sa situation est pour le moins inquiétante, à quatre jours du match face à l’Australie, puisque le Monégasque souffrirait à nouveau du genou.

Sa participation au Mondial serait même compromise si on se fie aux informations du journal. On devrait donc en savoir plus dans les prochains jours, mais les informations à son sujet sont tout sauf rassurantes. Il ne devrait pas s’entraîner demain par ailleurs.