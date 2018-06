Aligné d’entrée face au Danemark (0-0), Steve Mandanda (33 ans) a disputé son premier match de Coupe du Monde ce mardi. Le gardien de l’équipe de France a savouré en zone mixte après la rencontre.

« Je suis très content sur un plan personnel. Jouer un match de coupe du monde, ce n’est pas rien. En plus, cela fait quelques années que je suis en équipe de France et je n’avais pas encore eu l’occasion de jouer. Je suis satisfait de ne pas avoir pris de but. Ce n’était pas mon premier match. Je l’ai géré et préparé avec le plus de sérieux possible. Ça s’est bien passé. Tant mieux. Notre objectif numéro 1 était de finir premier et de se qualifier. On l’a fait », a confié le portier de l’Olympique de Marseille à La Provence.