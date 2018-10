Le petit nouveau. En ce mois d’octobre, Didier Deschamps avait décidé de convoquer Tanguy Ndombele en équipe de France A, lui qui évoluait jusqu’à présent avec les Espoirs. Le milieu de terrain a été récompensé de ses bonnes performances sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Quelques jours après son retour dans le Rhône, l’ancien joueur d’Amiens est revenu sur les quelques jours qu’il a vécu avec les Bleus au micro de Canal+.

« C’est bien, c’est de l’émotion, c’est une grande fierté, surtout que je reviens de loin. Porter ce maillot bleu, comme je l’ai dit, c’est une grande fierté, et surtout qu’on a eu la victoire au bout lors du deuxième match contre l’Allemagne pour la Ligue des Nations. Je suis content mais j’espère pouvoir faire de belles performances, me rattraper au prochain rassemblement ». Concernant ses entrées en jeu, il a ajouté : « Ça s’est plutôt bien passé, après je pense que j’aurais pu faire mieux, mais je suis satisfait de ce que j’ai fait et on ferra avec ».