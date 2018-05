Dans une interview accordée à l’émission Téléfoot ce dimanche, le joueur de l’OM Florian Thauvin a abordé l’équipe de France. L’ailier droit phocéen attend évidemment avec impatience la liste des 23 de Didier Deschamps pour le Mondial mais n’en fait pas non plus une obsession.

« Non les Bleus ça ne m’obsède pas, on y pense comme tous les joueurs, on verra. Je serai devant ma télé, comme les années précédentes, cela m’a toujours fait rêver, » a ainsi commenté Thauvin.