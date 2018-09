Dans la famille Zidane, on connaît évidemment Zinedine, au palmarès long comme le bras comme joueur puis entraîneur, mais aussi Enzo et Luca, ses deux premiers fils, formés au Real Madrid. On pourrait bientôt découvrir Théo. Convié à un rassemblement de l’équipe de France des moins de 17 ans fin août, le milieu offensif de 16 ans, qui évolue dans les équipes de jeunes de la Casa Blanca, a tapé dans l’oeil du sélectionneur de la catégorie Jean-Claude Giuntini.

« C’est un garçon très élancé, qui fait déjà plus de 1,85 m (1,91 m). Il a une grosse activité, il est très mobile. Sur le plan moteur, sa taille ne le handicape pas dans ses enchaînements techniques. Il est intéressant dans sa première touche de balle et a souvent une intention avant de recevoir le ballon. Et Théo est un garçon très facile à vivre dans un groupe, discret mais tourné vers les autres », a-t-il décrit à L’Équipe. Talent à suivre donc.