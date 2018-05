Dans les colonnes de La Provence, l’ancien international français Lilian Thuram s’est exprimé sur le cas Adrien Rabiot. Ce dernier a refusé d’être dans la liste des suppléants en expliquant qu’il n’était pas d’accord avec les raisons évoquées par Didier Deschamps de ne pas l’ajouter dans la liste des 23. Lilian Thuram n’a pas loupé le joueur du Paris Saint-Germain au niveau de son comportement.

« Le football, ce sont des choix. Donc il y a un entraîneur qui fait des choix, et je crois qu’il faut les respecter. Et ce qui est marrant, c’est qu’Adrien Rabiot joue dans une très grande équipe. Donc ça veut dire que lorsqu’il joue, l’entraîneur choisit de ne pas mettre d’autres joueurs sur le terrain. Ces joueurs, qui sont sur le banc ou dans les tribunes, pourraient dire eux aussi : "Écoutez je ne veux pas être dans les tribunes ou sur le banc, je pars". C’est prétentieux, extrêmement puéril et très peu professionnel. Pour moi c’est juste surréaliste en fait. »