Du 20 octobre au 1er novembre, l’équipe de France U17 se déplacera en Pologne, pour y disputer le tournoi qualificatif à l’Euro 2019 de la catégorie (du 3 au 19 mai, en Irlande). Trois matches sont au programme pour les jeunes Bleus : le Luxembourg (le 25 octobre, 18h), la Finlande (le 28 octobre, 13h) et la Pologne (le 31 octobre, 13h).

Pour ces rencontres, le sélectionneur Jean-Claude Giuntini a convoqué 20 joueurs. Il a notamment appelé le gardien du Havre, Melvin Zinga, et le milieu de terrain de l’AS Monaco Enzo Millot. Sont également présents la jeune pépite du FC Sochaux, Lucien Agoume, convoité par le FC Barcelone et l’Inter Milan, et Théo Zidane (Real Madrid), le dernier de la famille à intégrer la sélection française.

La liste complète :

Gardiens : Augustin Delbecque (RC Lens), Melvin Zinga (Havre AC)

Défenseurs : Vincent Gau (Toulouse FC), Yann Kembo (Le Mans FC), Nianzou Kouassi (PSG), Chrislain Matsima (AS Monaco), Jean-Claude Ntenda (FC Nantes), Timothée Pembele (PSG), Brandon Soppy (Stade Rennais)

Milieux : Lucien Agoume (FC Sochaux), Johann Lepenant (SM Caen), Enzo Millot (AS Monaco), Titouan Thomas (OL), Théo Zidane (Real Madrid)

Attaquants : Janis Antiste (Toulouse FC), Dilane Bakwa (Girondins de Bordeaux), Haissem Hassan (LB de Châteauroux), Nathanaël Mbuku (Stade de Reims), Georginio Rutter (Stade Rennais), Amadou Traoré (Girondins de Bordeaux)