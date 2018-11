En plus de l’équipe A, les U20 Français joueront également pendant la trêve internationale. Les tricolores feront deux matches amicaux et affronteront la Suisse et la Norvège à Carthagène, et ce dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde U20 (qui se déroulera du 23 mai au 15 juin 2019 en Pologne).

Et pour ce rendez-vous, Bernard Diomède, sélectionneur des U20, a fait appel à plusieurs joueurs de Ligue 1. Nicolas Cozza (Montpellier), Boubacar Kamara (Marseille), Malang Sarr (Nice), Boubakary Soumaré (Lille) ou encore Myziane Maolida (Nice) ont ainsi été sélectionnés. A noter la première sélection de Bryan Mbeumo (Troyes).

La liste complète :

Gardiens : Yehvann Diouf (Troyes), Alban Lafont (Fiorentina).

Défenseurs : Thomas Basila (Nantes), Nicolas Cozza (Montpellier), Mahamadou Dembélé (Red Bull Salzbourg), Boubacar Kamara (Marseille), Obite-Evan Ndicka (Eintracht Francfort), Malang Sarr (Nice), Sambou Sissoko (Tours), Dan-Axel Zagadou (Dortmund).

Milieux : Antoine Bernède (PSG), Mickaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach), Mattéo Guendouzi (Arsenal), Enzo Loiodice (Dijon), Boubakary Soumaré (Lille), Jean-Clair Todibo (Toulouse).

Attaquants : Moussa Diaby (PSG), Myziane Maolida (Nice), Isaac Matondo (Stade Rennais), Bryan Mbeumo (Troyes), Moussa Sylla (Monaco), Thody-Elie Youan (Nantes).