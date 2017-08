Coup dur pour Raphaël Varane et la charnière centrale française. Le défenseur du Real Madrid sera forfait pour les deux matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2018 face aux Pays-Bas (31 août) et Luxembourg (3 septembre).

Varane souffre à l’adducteur droit, et Zinédine Zidane ne préfère pas prendre de risque. « Aujourd’hui il pourrait jouer, mais je ne veux pas ensuite qu’on le perde pour plus longtemps. L’idée, c’est qu’il reste ici (à Madrid) pour s’occuper de la blessure et de sa préparation pour la saison. Le match de l’équipe de France est important, mais la santé du joueur est importante pour la saison », a indiqué l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse. On ne connaît pas encore le remplaçant de Varane, s’il y en a un.