Jeudi dernier, Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs convoqués pour les deux matchs de l’équipe de France, en octobre, face à l’Islande en amical (le 11, à Guingamp) et contre l’Allemagne en Ligue des Nations (le 16, au Stade de France). Une liste où ne figure pas le défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte, alors que Mamadou Sakho et Kurt Zouma font leurs retours en Bleu. Au micro de RMC Sport, Willy Sagnol, ancien sélectionneur des Espoirs (2013-2014) qui a dirigé Laporte, dit comprendre ce choix de Deschamps. Il n’a pas non plus été tendre avec le joueur basque, dont il pense qu’il n’éprouve pas une réelle envie de porter le maillot frappé du coq.

« Quand tu as un joueur qui pendant deux ans te fait de la musique en te disant "je choisis la France, l’Espagne, la France, l’Espagne", à un moment tu lui dis "écoute, si le maillot bleu ne t’intéresse pas mon petit, va ailleurs". (...) Moi je l’ai eu en Espoirs. Pour être tout à fait honnête, je n’ai pas eu forcément d’atomes crochus d’un point de vue humain, parce que c’était un joueur qui avait toujours un problème quand il arrivait au rassemblement le lundi matin, (...) et on se disait avec le staff qu’il n’était pas heureux d’être là. (...) Je n’ai jamais senti une vraie envie de sa part vraiment profonde de porter le maillot bleu. Je pense qu’il a envie de jouer dans une équipe nationale (...). Mais un amour pour le maillot bleu, je ne l’ai pas senti. Après il a été beaucoup en Espagne dans sa vie, donc je comprends qu’il soit intéressé aussi par l’Espagne. Mais à un moment donné il faut choisir et se mouiller un peu. (...) Le maillot bleu ça représente quelque chose. Soit tu lui donnes tout, soit tu ne lui donnes rien. Mais si tu ne veux pas tout lui donner, tu ne le prends pas. »