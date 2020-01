L’information délivrée par As il y a quelques minutes se confirme. Selon L’Equipe, Edinson Cavani va bel et bien rester au Paris Saint-Germain. En effet, l’Atlético de Madrid sera incapable de rehausser son offre. La dernière s’élevait à 15 M€ et avait été repoussée par le club de la capitale, qui n’a jamais varié dans ses exigences en réclamant au moins 20 M€.

Mis sous pression par Diego Simeone, les dirigeants espagnols ont réfléchi à une troisième offre, aux alentours des 18 M€ mais n’avaient pas la surface financière suffisante pour y parvenir. C’est donc avec beaucoup de regrets et près d’un mois de négociations qu’ils ont décidé d’abandonner le dossier. Au grand dam de Cavani, qui était prêt à des efforts financiers pour les aider à boucler son transfert. L’attaquant uruguayen de 32 ans reste donc au PSG jusqu’à la fin de saison.