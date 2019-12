Il est l’une des sensations de ce début de saison en Ligue 1. Eduardo Camavinga (17 ans) ne cesse d’attirer les regards sur lui et ses performances. De sa prestation XXL face au Paris Saint-Germain à son but inscrit face à Lyon, le milieu de terrain est en pleine réussite. Mais tout ne s’arrête pas là pour lui. En effet, comme le rapporte l’Équipe, le joueur du Stade Rennais a reçu hier son décret de naturalisation française.

Cela a eu lieu lors d’une cérémonie à la préfecture d’Ille-et-Vilaine hier en compagnie de sa famille. Depuis l’annonce de sa naturalisation, ce dernier a évolué avec l’équipe de France Espoirs (victoire 3-2 face à la Georgie). Tout souriant, le désormais Français, né en Angola, pourra continuer à rêver des Bleus dans un futur où ses performances continueront à faire parler d’elles dans le bon sens.