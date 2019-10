Cette semaine, les 8es de finale de la Caraboa Cup avaient lieu. Et pour les quarts de finale de la compétition, de belles rencontres sont encore au programme !

Ainsi, Manchester City se déplacera sur la pelouse d’Oxford United (D3) alors que Manchester United recevra à Old Trafford le club de Colchester United (D4). Liverpool se rendra à Aston Villa pour un duel 100% Premier League. Tout comme le match entre Everton et Leicester. Ces quarts de finale se disputeront le 17 décembre prochain.

CONFIRMED QUARTER-FINAL DRAW !

Here are the confirmed ties for the Quarter-Final draw, current holders @ManCity travel to @SkyBetLeagueOne @OUFCOfficial, and @SkyBetLeagueTwo @ColU_Official travel to Old Trafford to take on @ManUtd. #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/4yioU7PtBN

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 31, 2019