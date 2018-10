Pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019, l’Égypte s’est largement imposé à domicile face au Swaziland (4-1). Une rencontre durant laquelle la star de l’équipe, Mohamed Salah, s’est illustrée en marquant le but du 4-0 d’un superbe corner direct. Mais malgré ce but, l’attaquant de Liverpool n’a pas passé une bonne soirée.

Peu avant la fin du match, il est sorti blessé, touché à la cuisse. « Le diagnostic initial, selon le médecin de l’équipe, c’est une grosse élongation. Ce n’est pas une déchirure, je pense que ce n’est pas grave », a déclaré le sélectionneur adjoint des Pharaons, Hany Ramzy, à la fin du match, au micro de BeIN Sport. Salah, victime d’une élongation, ne devrait tout de même pas jouer le prochain match des Égyptiens mardi, pour le retour au Swaziland, comme l’a annoncé le staff médical.