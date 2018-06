Dix ans après son échec lors de la Coupe du monde 1990 (premier tour), l’Egypte est de retour au Mondial. La sélection dirigée par Hector Cuper débute sa compétition contre l’Uruguay (14h, en direct sur Foot Mercato). Pour cette rencontre (groupe A), l’entraîneur argentin a choisi un 4-2-3-1. Longtemps incertain, Mohamed Salah est finalement présent mais débutera sur le banc. Sur le plan offensif, Mohsen est aligné en pointe avec le trio Trezeguet-Elsaid-Warda derrière lui. Elneny et Hamed sont présents en tant que numéro 6.

L’arrière-garde égyptienne est composée de Fathi, Hegazy, Gabr et Abdel-Shafi. Dans les cages, El Shenawy est finalement titulaire. Côté uruguayen, Oscar Tabarez a opté pour un 4-4-2 à plat. Muslera occupe le poste de gardien de but avec Gimenez et Godin devant lui. Les latéraux se nomment Varela et Caceres. Dans l’entrejeu, Nandez est présent côté droit tandis que De Arrascaeta est de l’autre côté. Bentancur et Vecino sont dans l’axe. Cavani et Luis Suarez composent l’attaque.

Le onze de l’Egypte : El Shenawy - Fathi, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi - Elneny, Hamed - Warda, Elsaid, Hassan Trezeguet - Mohsen

La composition de l’Uruguay : Muslera - Varela, Godin, Gimenez, Caceres - Nandez, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta - Cavani, Suarez