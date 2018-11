Après la trêve internationale, les différents championnats européens reprennent leurs droits. C’est notamment le cas de la Liga avec la 13e journée. Pour débuter en beauté ce samedi, Eibar reçoit le Real Madrid. Pour ce match, Santiago Solari doit composer avec quelques absences. La structure de son 4-3-3 s’en ressent légèrement.

Dans les buts, Thibaut Courtois trouve place et peut compter sur une défense composée d’Alvaro Odriozola, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. L’entrejeu est composé de Dani Ceballos, Luka Modric et Toni Kroos. Ces trois hommes tenteront d’alimenter en bons ballons, Marco Asensio, Gareth Bale et Karim Benzema sur le front de l’attaque.

Compositions :

Eibar : Riesgo - Pena, Ramis, Oliveira, Cote - Escalante, Jordan - Orellana, Cucurella - Enrich, Kike

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Ceballos, Modric, Kroos - Bale, Asensio, Benzema