Prêté à l’Eintracht Francfort par le Benfica, Luka Jovic réalise une belle saison en Bundesliga. Il en est à 15 buts en 20 rencontres toutes compétitions confondues. Interrogé par Bild, le Serbe de 20 ans est revenu sur son cas personnel. « Je ne pensais pas que ce serait une année autant réussie. Secrètement, peut-être que je l’espérais. Je crois en mes qualités. J’espère que ça va continuer ainsi et que je vais marquer encore plus de buts (...) J’espère que nous aurons encore plus de succès avec l’équipe en 2019 ».

Puis il a ajouté : « moi aussi, je rêve de la Champions League. J’aimerais jouer ici la saison prochaine. Si nous nous qualifions en Ligue des Champions, ils ne me laisseront pas partir (rire) ». Enfin, concernant l’intérêt du Bayern Munich pour lui, il a précisé : « c’est beau quand des grands clubs pensent à vous. Mais je n’y pense pas encore, je ne pense qu’au prochain match ».