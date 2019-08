Soir de barrage retour au Frankfurt Stadion, où l’Eintracht reçoit le Racing Club de Strasbourg Alsace. Une semaine après la victoire des Alsaciens (1-0) à La Meinau, les deux équipes se livrent une dernière bataille, avec comme objectif une présence au tirage de la phase de poules de la Ligue Europa, programmé demain (13h).

Pour ce match, Thierry Laurey répète le onze vainqueur à l’aller, un 5-3-2 dans lequel on retrouve une nouvelle fois le duo Zohi-Ajorque aux avant-postes. Du côté d’Adolf Hütter, on procède à quelques changements. Abraham laisse sa place à Almamy Touré derrière, Toro, Fernandes et Gacinovic quittent le milieu allemand, remplacés par Rode, Kohr et Paciencia, qui évoluera en pointe.

Les compositions d’équipes :

Eintracht : Trapp - A. Touré, Hasebe, Hinteregger - Da Costa, Kohr, Rode, Kostic - Kamada, Paciencia, Rebic

Strasbourg : Sels - Lala, Koné, Mitrovic, Djiku, Carole - Thomasson, Martin, Liénard - Ajorque, Zohi

