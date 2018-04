La rivalité entre l’OM et l’OL semble avoir atteint un point maximum ces dernières semaines, depuis la fin de match houleuse vécue à l’Orange Vélodrome le 18 mars dernier. Rami et Lopes ont été suspendus pour 3 rencontres (Marcelo a pris 2 matches avec sursis), ce qui est vécu comme une grande injustice par les fans marseillais. Ces derniers ne rêvent désormais que d’une chose : investir le stade de l’OL pour y disputer la finale de la Ligue Europa.

Et Jean-Michel Aulas y est également favorable, comme il l’a assuré sur le site officiel de son club. « Je souhaite que l’OM gagne et se qualifie. Il ne faudra toutefois pas qu’ils s’y prennent comme ils s’y sont pris avec nous car l’UEFA sera beaucoup plus pressante sur les événements. Je souhaite que les Marseillais se qualifient pour jouer la finale d’Europa League à Lyon ». Cela suffira-t-il à calmer les velléités marseillaises ?