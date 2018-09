Sanctionné par l’UEFA, l’Olympique de Marseille jouera son premier match à domicile de Ligue Europa à huis clos, plus un autre avec sursis (pendant deux ans). L’OM évoluera donc dans un stade vide, jeudi, pour la réception de l’Eintracht Francfort (18:55, à suivre sur notre live commenté). Les fans du club allemand ne pourront pas assister à la rencontre, la première dans une coupe d’Europe depuis quatre ans et demi pour eux.

En plus de ne pas pouvoir aller au stade, les supporters francfortois ne profiteront pas de la ville de Marseille, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône leur interdisant « de circuler et de stationner sur la voie publique », rapporte L’Équipe. L’Eintracht a contesté cette interdiction, qu’il estime « totalement inappropriée et constitutionnellement très discutable » dans un communiqué. Selon la presse outre-Rhin, 1000 fans allemands devraient tout de même braver l’interdit.