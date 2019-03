Le huitième de finale retour de Ligue Europa entre Arsenal et le Stade Rennais se disputait ce soir. Après leur revers au match aller (3-1), les Gunners devaient impérativement l’emporter pour espérer retrouver les quarts de finale de la compétition. Et très rapidement, Arsenal s’est relancé avec un but d’Aubameyang, parfaitement servi par Ramsey (1-0, 5e). Et au quart d’heure de jeu, Maitland-Niles reprenait un centre du Gabonais pour donner un avantage de deux buts aux siens (2-0, 15e).

Les Gunners s’offraient quelques nouvelles occasions mais ne parvenaient pas à inscrire un troisième but. En face, les Bretons ne montraient pas grand chose. Mais au retour des vestiaires, Grenier trouvait Niang qui butait sur le poteau (47e). Sarr armait ensuite une frappe que Kolasinac contrait (61e), avant que Traoré ne déborde sans trouver de solution (65e). Iwobi répondait sans trouver le cadre (71e), avant qu’Aubameyang ne s’offre un doublé, parfaitement servi par Kolasinac (3-0, 72e). Le Gabonais manquait ensuite le triplé (82e, 83e). Rennes poussait sans parvenir à se montrer dangereux. Arsenal l’emportait finalement (3-0) et valide ainsi son billet pour le tour suivant. Il n’y a plus de représentant français en Coupes d’Europe.