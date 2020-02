Ce jeudi soir se déroulaient les seizièmes de finale retour de la Ligue Europa. Ceux-ci se sont avérés particulièrement haletants. Au bout du suspense, Basaksehir s’est ainsi offert une remontada en l’emportant (4-1) après prolongation face au Sporting CP. L’AS Roma arrachait le nul face à la Gantoise (1-1) pour valider sa qualification. Le Bayer Leverkusen ne faisait qu’une bouchée du FC Porto (3-1), quand Manchester United (5-0 face au Club Bruges) validait également son billet pour les huitièmes de finale, tout comme l’Inter (2-1 face à Ludogorets).

Mais on ne verra pas Arsenal au prochain tour puisque le club londonien a chuté en prolongation face à l’Olympiakos dans un match fou (1-2, but d’El Arabi à la 119e minute). Voici la liste de tous les clubs qualifiés pour le prochain tour de cette Ligue Europa. Rendez-vous désormais vendredi aux alentours de 13h pour le tirage au sort des huitièmes de finale, alors que le RB Salzbourg et l’Eintracht Francfort s’affronteront dans la soirée (18h), le match ayant été décalé à cause des conditions météorologiques.

Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale :

Basaksehir

Bayer Leverkusen

Wolfsburg

Wolverhampton

FC Bâle

AS Roma

Linz

Rangers FC

Getafe

Shakhtar

Copenhague

Séville FC

Inter

Manchester United

Olympiakos