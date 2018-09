Au lendemain de la première journée de Ligue Europa, l’UEFA a révélé aujourd’hui son équipe de la semaine. On y retrouve les anciens pensionnaires de Ligue 1 Pierre-Emerick Aubameyang et Wissam Ben Yedder. L’attaquant d’Arsenal a marqué un doublé avec les Gunners, ce qui a permis à son équipe de s’imposer 4-2 face aux Ukrainiens du Vorskla Poltava.

De son côté, Wissam Ben Yedder a également trouvé le chemin des filets à deux reprises et a été l’un des grands artisans de la victoire 5-1 du FC Séville face au Standard de Liège. Le titre de joueur de la semaine est revenu à Kai Havertz. Le jeune milieu de terrain du Bayer Leverkusen a inscrit un doublé face au Ludogorets Razgrad.

@Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the #UEL Team of the Week

Latest player rankings : https://t.co/nPs6v7VAz4 pic.twitter.com/H0cemH5x8A

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 septembre 2018