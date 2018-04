Touchés, Rolando et Boubacar Kamara seront-ils remis à temps pour prêter main-forte à l’Olympique de Marseille demain soir lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa face à Salzburg ? Interrogé, Rudi Garcia a donné des nouvelles de ses joueurs.

« On verra à l’entraînement. Il faudrait que Rolando et Kamara puissent faire un entraîneur normal pour être dans le groupe. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont mieux tous les deux, mais on ne sait pas s’ils seront dans le groupe », a déclaré le coach marseillais en conférence de presse.