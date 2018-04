Large vainqueur du RB Leipzig (5-2) en quart de finale retour de l’Europa League, l’Olympique de Marseille a réalisé un match accompli. Parmi les principaux hommes forts du côté phocéen, Hiroki Sakai, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont crevé l’écran. D’ailleurs, les trois hommes figurent dans l’équipe de la semaine en Europa League.

Ils sont accompagnés par trois joueurs du Sporting CP, victorieux de l’Atlético Madrid (1-0) soit Rui Patricio, Sebastian Coates et Fredy Montero. Un Français a également été plébiscité, il s’agit du défenseur d’Arsenal, Laurent Koscielny. Il est accompagné par ses coéquipiers Danny Welbeck et Mohamed Elneny. Enfin, Kirill Nababkin (CSKA Moscou) et Amadou Haidara (Salzbourg) complètent cette équipe type.