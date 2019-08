Comme annoncé il y a peu, Eliaquim Mangala (28 ans) serait tout proche d’un retour à Valence, où il a évolué lors de la saison 2016/2017. C’est en tout cas ce que rapporte Super Deporte qui annonce un accord très étroit malgré l’absence pour le moment d’une visite médicale.

L’international français (8 sélections) a connu pas mal de blessures ses deux précédentes années en Angleterre, ne participant à aucun match officiel la saison dernière. Cependant, il arriverait en Espagne sans frais et avec un salaire qui n’a rien à voir avec ce qu’il gagne actuellement avec les Citizens. Pour rappel, il ne reste plus qu’un an de contrat au Français avec l’équipe entraînée par Pep Guardiola.

