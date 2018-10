Après une victoire, un match nul et une défaite dans ce groupe K des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations 2019, la Guinée-Bissau défiait ce dimanche la Zambie dans le cadre de la 4e journée des qualifications. Menée, la formation de Baciro Candé a finalement gagné sur le score de 2-1.

Après l’ouverture du score de Shonga (13e), Sunzu (53e) et Silva (61e) ont trouvé le chemin des filets pour offrir la victoire aux Lycaons, désormais leaders avec sept unités. Un peu plus tôt dans la journée, le Kenya n’a laissé aucune chance à l’Ethiopie (3-0). Olunga (23e), Omondi (27e) et Wanyama sur penalty (67e) ont marqué. Les Harambee Stars sont donc en tête du groupe F.