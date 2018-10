Pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, le Sénégal recevait le Soudan. Les Sénégalais, en tête de leur poule avec une victoire et un nul, devaient impérativement s’imposer pour suivre le rythme imposé par la surprenante équipe de Madagascar, qui a battu plus tôt dans la journée la Guinée-Équatoriale (0-1). Et ce fut chose faite puisque les Lions se sont imposés largement contre le Soudan (3-0).

Rapidement devant grâce à un but de Pape Cissé (17e), les Sénégalais doublaient la mise une petite minute après l’ouverture du score. En effet, l’ancien joueur du LOSC, Idrissa Gueye, s’offrait un but (18e) et permettait à sa sélection de mener 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Mbaye Niang inscrivait un troisième but (50e) permettant aux Lions de l’emporter 3-0. Le Sénégal se retrouve donc en tête de sa poule, au coude-à-coude avec Madagascar (7 points chacun).