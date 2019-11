La dixième et dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2020 a débuté ce dimanche. Pour son dernier match de l’année, l’Angleterre défiait le Kosovo au Fadil Vokrri Stadium de Pristina. Déjà qualifiés, les Three Lions avaient comme seul objectif de bien terminer l’année civile. Les Kosovards, qui passeront par les barrages grâce à la Ligue des Nations, souhaitaient eux réaliser l’exploit. Mais dans cette rencontre, les joueurs de Gareth Southgate se sont facilement imposés 4-0 !

En première période, Winks ouvrait le score sur un service d’Oxlade-Chamberlain (32e, 0-1). Plus tard dans le match, Kane doublait la mise en profitant d’une erreur adverse (79e, 0-2), avant que Rashford (83e) et Mount (90e+1) n’enfoncent le clou. L’Angleterre enregistrait donc sa septième victoire dans ces qualifications (pour une défaite). Sinon, la Bulgarie recevait la République tchèque à huis clos. Grâce à un but de Bozhikov (56e), les Bulgares ont remporté ce match sur la plus petite des marges (1-0). Un petit exploit pour les joueurs de Georgi Dermendzhiev qui n’avaient plus connu la victoire depuis le 13 octobre 2018 !

Les résultats de 18h :

Kosovo 0-4 Angleterre : Winks (32e), Kane (79e), Rashford (83e), Mount (90e+1)

Bulgarie 1-0 République tchèque : Bozhikov (56e)