Les éliminatoires de l’Euro 2020 touchent à leur fin, avec cette dernière trêve internationale. Ce dimanche soir, l’équipe de France disputait son dernier match face à l’Albanie (groupe H). En tête de la poule depuis jeudi soir, les Bleus devaient s’imposer pour conforter cette place et finir tête de série pour le tirage au sort de la compétition, qui aura lieu le 30 novembre prochain.

Dans un 3-4-2-1 inédit mis en place par Didier Deschamps, les champions du Monde en titre ont assuré puisqu’ils se sont imposés 2-0 ! Rapidement, Griezmann trouvait Tolisso sur coup-franc, et le joueur du Bayern Munich ouvrait le score de la tête (8e). Derrière, Dubois trouvait parfaitement Griezmann pour le but du break (31e). Les hommes de Didier Deschamps tenaient ce résultat ensuite. Résultat, l’équipe de France termine tout en haut du groupe H avec 25 points, soit deux de plus que la Turquie, l’autre équipe qualifiée dans cette poule.