La Croatie disputait son deuxième match des Éliminatoires de l’Euro 2020 aujourd’hui contre la Hongrie. Donc après leur succès lors de la première journée contre l’Azerbaijan (2-1), les coéquipiers de Luka Modric voulaient enchaîner. Tout démarrait bien puisque Rebic ouvrait le score (0-1, 13e), mais Szalai égalisait à la demi-heure de jeu (1-1, 34e). Et dans le dernier quart d’heure, Patkai donnait l’avantage à la Hongrie (2-1, 76e). Ces derniers l’emportaient (2-1) et font ainsi chuter le finaliste de la dernière Coupe du Monde.

De son côté, l’Ecosse avait l’occasion de se relancer à Saint-Marin dans le Groupe I. Et les visiteurs ouvraient rapidement le score grâce à McLean (4e), avant que Russell ne double la mise (74e). Un but qui suffisait à l’Ecosse (0-2) qui se relance après son revers contre le Kazakhstan (3-0). Enfin, Israël recevait l’Autriche dans le groupe G. Et les locaux l’ont emporté (4-2) grâce à un triplé de Zahavi (34e, 45e, 55e) et un but de Dabbur (66e), et ce malgré un doublé d’Arnautovic (8e, 75e). Israël prend provisoirement la tête du groupe, l’Autriche enchaîne un second revers et est lanterne rouge.

Les résultats du jour :

Hongrie 2-1 Croatie : Szalai (34e) et Patkai (76e) pour la Hongrie ; Rebic (13e) pour la Croatie.

Israël 4-2 Autriche : Zahavi (34e, 45e, 55e) et Dabbur (66e) pour Israël ; Arnautovic (8e, 75e) pour l’Autriche.

Saint-Marin 0-2 Ecosse : McLean (4e), Russell (74e) pour l’Ecosse.