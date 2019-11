La trêve internationale, la dernière de cette année 2019, pointe le bout de son nez en ce mois de novembre. Il est alors temps pour les sélectionneurs de dévoiler la liste des convoqués pour les qualifications à l’Euro 2020. Ryan Giggs a donc sélectionné un groupe de 27 joueurs pour les deux prochains rendez-vous.

À noter la présence dans le groupe de Gareth Bale, qui n’a plus joué avec le Real Madrid depuis le 5 octobre dernier (face à Grenade, 4-2) à la suite d’un problème au mollet. Il devrait donc retrouver le chemin des terrains face à l’Azerbaïdjan le samedi 16 et face à la Hongrie le mardi 19 malgré la très mauvaise position dans le groupe E des Gallois qui sont quatrième sur cinq avec huit points.

