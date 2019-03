Dans le Groupe F, qui verra l’Espagne et la Norvège s’affronter ce soir (suivez la rencontre sur notre live détaillé), la Suède recevait la Roumanie. Et les quart de finalistes de la dernière Coupe du monde ouvraient le score par Quaison (1-0, 33e), avant que Claesson ne double la mise avant la pause (2-0, 40e). Keseru répondait (2-1, 58e) mais c’était insuffisant. La Suède s’imposait (2-1) et prend provisoirement la 2e place du groupe. De son côté, Malte recevait les Iles Féroé. Et les locaux ouvraient le score grâce à Nwoko au quart d’heure de jeu (1-0, 13e). Et malgré l’expulsion de Agius (62e) et un penalty manqué par Olsen pour les Iles Féroé (63e), Borg offrait un second but aux siens (2-0, 77e). Thomsen réduisait le score (2-1, 90e+8) en fin de match pour les Iles Féroé. Malte l’emportait (2-1), un premier succès depuis le 6 juin 2017 (0-1 contre l’Ukraine), et prend provisoirement les commandes du groupe.

Enfin, après la victoire de la Suisse en Géorgie un peu plus tôt dans la journée (0-2) dans le Groupe D, l’Irlande se déplaçait à Gibraltar. Et après une première période sans but, l’Irlande ouvrait le score par l’intermédiaire de Hendrick au retour des vestiaires (0-1, 49e). Suffisant pour les visiteurs, qui reviennent à hauteur de la Suisse dans le groupe D.

Les résultats de l’après midi :

Gibraltar 0-1 Irlande : Hendrick (49e) pour l’Irlande.

Malte 2-1 Iles Féroé : Nwoko (13e), Borg (77e) pour Malte ; Thomsen (90e+8) pour les Iles Féroé.

Suède 2-1 Roumanie : Quaison (33e), Claesson (40e) pour la Suède ; Keseru (58e).