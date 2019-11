Déjà qualifiée pour l’Euro 2020, l’Angleterre se déplace à Kosovo pour conclure une campagne de qualification rondement menée. Les Three Lions peuvent notamment compter sur le retour de Raheem Sterling. L’ailier de Manchester City n’avait pas joué le dernier match de son équipe contre le Monténégro (victoire 7-0) suite à une altercation avec son coéquipier Joe Gomez.

Sinon, on retrouve Nick Pope dans les cages derrière une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Tyrone Mings, Harry Maguire et Ben Chilwell. Declan Rice est positionné en sentinelle auprès d’Alex Oxlade-Chamberlain et Harry Winks. Raheem Sterling accompagne donc Callum Hudson-Odoi et Harry Kane en attaque. Le match débutera à 18h.

Les compositions :

Kosovo : Muric -Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - Celina, Dresevic, Berisha - Hadergjonaj, Nuhiu, Rashica

Angleterre : Pope - Alexander-Arnold, Mings, Maguire, Chilwell - Oxlade-Chamberlain, Rice, Winks - Hudson-Odoi, Kane, Sterling